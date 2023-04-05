Московский международный кинофестиваль объявил программу 2023 года. В нее вошли фильмы из более чем 60 стран, сообщил «Интерфакс». Фестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.
В основную конкурсную программу попали 12 картин, в том числе две российские — «14+. Продолжение» Андрея Зайцева и «Первая любовь» Светланы Проскуриной. В программу короткометражного кино включили 16 лент.
Также на фестивале можно будет увидеть семь конкурсных документальных проектов и столько же фильмов из программы «Русские премьеры». Всего на ММКФ пройдут премьеры 30 киноработ. Фильмом открытия будет «Снегирь» Бориса Хлебникова.
Председатель отборочной комиссии фестиваля Иван Кудрявцев рассказал, что в 2023 году на ММКФ представят «очень много фильмов из латиноамериканских стран, почти три десятка». Аргентинские и чилийские кинематографисты покажут по семь картин, колумбийцы — шесть, бразильцы и мексиканцы — по пять.
Кроме того, в программе будут 23 фильмов из Китая, 18 французских кинолент, 15 испанских, 12 американских, по 10 индийских и иранских. Не останутся в стороне и европейские проекты из Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Португалии.
Председателем жюри основного конкурса ММКФ станет индийский кинематографист Рахуль Равель. В жюри также войдут российские актеры Алексей Гуськов и Светлана Иванова, казахстанская актриса Самал Еслямова и колумбийский режиссер Сиро Герра.
Документальное кино на ММКФ будет оценивать жюри во главе с китайским режиссером Хао Юнем. Председателем жюри конкурса «Русские премьеры» станет Алексей Учитель.
Основной конкурс ММКФ
«14+. Продолжение» (Андрей Зайцев, Россия)
«Первая любовь» (Светлана Проскурина, Россия)
«Запах греха» (Нураль Адам Атик, Бангладеш)
«Невеста мертвеца»(Корнель Георгит, Румыния/Франция)
«Потерянный рай» (Гэн Вэньясяо, Китай)
«Путь к успеху» (Себастьян Родригес, Аргентина)
«След зверя» (Ненад Павлович, Сербия)
«Те, кто внизу» (Алехандро Кирога, Боливия/Бразилия/Аргентина/Колумбия/Уругвай)
«Три брата» (Франциско Папарелья, Аргентина/Чили)
«ФИ1.618» (Теодор Ушев, Болгария/Канада)
«Черная луна» (Тонатью Гарсия, Мексика)
«Хрупкие цветы в потоке дней» (Ютаки Цунэмати, Япония)
Конкурс короткометражного кино
«Близнецы» (Орландо Мора Кабрера, Куба)
«Все» (Лу Хэлай, Китай)
«Остров меда» (Чжоу Ян, Китай)
«Ночь обезьяны» (Элоиз Аддад, Франция)
«Суши» (Иван Моралес, Испания)
«Шаги отца» (Мохамад Али, Индия/Сирия)
«Гуасувира» (Хоакин Араухо, Николас Секейра, Уругвай)
«Откуда все пошло» (Амирхоссейн Талеби, Мохсен Асдагпур, Иран)
«Эльза» (Жан-Марк Гилье, Франция)
«Дыра. Рассказ в 9 сценах» (Павел Королько, Россия)
«Палестина 87» (Билал Альхатиб, Палестина)
«Ютьюбуры» (Чон Бом-Сик, Корея)
«Не мой длм» (Соня Стильяно, Аргентина)
«Раймус ['Paj’myac]» (Магдалена Якоб, Германия)
«Нежный гул весны» (Саймон Гарез, Канада)
«Сборник эстремально коротких историй» (Педро Фрага Вилласа, Бразилия)
Конкурс документального кино
«Анна и врач-египтянин» (Талия Финкель, Израиль)
«В храме Шаолинь» (Хунюнь Сунь, Китай)
«История российских тюрем. Владимирский централ» (Юлия Бобкова, Россия)
«Дом мамаши Шоку» (Мехди Бакши Могадам, Иран)
«Отцы» (Юрий Мокиенко, Россия)
«Дайте мне победить» (Россия)
«Ла Сингла» (Палома Сапата, Испания/Германия)
Конкурс «Русские премьеры»
«Голова-жестянка» (Иван Капитонов, Россия)
«Ада» (Станислав Светлов, Россия)
«Помилование» (Айнур Аскаров, Россия)
«Край надломленной луны» (Светлана Самошина, Россия)
«Туман» (Наталья Гугуева, Россия)
«Единица Монтевидео» (Татьяна Лютаева, Россия)
«Тайное влечение» (Стася Венкова, Россия)