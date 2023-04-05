Московский международный кинофестиваль объявил программу 2023 года

Председатель отборочной комиссии фестиваля Иван Кудрявцев рассказал, что в 2023 году на ММКФ представят «очень много фильмов из латиноамериканских стран, почти три десятка». Аргентинские и чилийские кинематографисты покажут по семь картин, колумбийцы — шесть, бразильцы и мексиканцы — по пять.