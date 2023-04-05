В «Пионере» идет неделя корейского кино. Еще можно успеть на «Трон», «Инсайдеров» и «Таксиста»

С 3 по 9 апреля в кинотеатре «Пионер» пройдет неделя показов корейских фильмов с субтитрами. Еще можно успеть на показы исторической драмы «Трон», триллера о мести «Инсайдеры», боевика о японской оккупации «Убийство» и семейной драмы «Таксист».
6 апреля — «Трон». Драма о правителе Ёнджо, который всегда стремился стать идеальным правителем.
7 апреля — «Инсайдеры». Главный редактор влиятельной консервативной газеты Ли Ган-хи продвигает кандидата в президенты Чан Пхир-у в лидеры предвыборной гонки.
8 апреля — «Убийство». В 1933 году борцы за независимость Кореи планируют убийство важных лиц японской администрации — губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и прояпонского магната Кан Ин-гука.
9 апреля — «Таксист». Простой водитель попадает на восстание в Южной Корее, а вместе с ним — репортер германской газеты с целью донести миру правду.
Купить билеты на оставшиеся показы можно тут. До этого в «Пионере» показали «Воспоминания убийцы», «Всегда» и «Трудный день».