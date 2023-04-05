В «Пионере» идет неделя корейского кино. Еще можно успеть на «Трон», «Инсайдеров» и «Таксиста»

С 3 по 9 апреля в кинотеатре «Пионер» пройдет неделя показов корейских фильмов с субтитрами. Еще можно успеть на показы исторической драмы «Трон», триллера о мести «Инсайдеры», боевика о японской оккупации «Убийство» и семейной драмы «Таксист».