Ученые: слоны могли одомашнить себя сами

То же касается и поведения. Слоны менее агрессивны и очень социальны (защищают сородичей, помогают больным особям, даже если те не из их группы), у них длительный подростковый период, они любят играть, а между собой взаимодействуют с помощью сложной системы коммуникации, в основе которой лежат различные звуки.