Ученые: слоны могли одомашнить себя сами

Ученые из США, Испании и Нидерландов предположили, что слоны могли одомашнить себя сами, так же, как люди или обезьяны бонобо. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS, на него обратило внимание издание N+1.
Для подтверждения своей теории исследователи выделили 19 когнитивных, морфологических и физиологических характеристик слонов, людей и бонобо. Люди и бонобо, как считается, единственные животные, которые прошли в процессе эволюции путь самоодомашнивания.
Ключевые физиологические показатели подтвердили догадки. Размер челюстей, количество и размер зубов, регулирование некоторых гормонов (серотонина, окситоцина, кортизола и тестостерона), все эти характеристики у слонов оказались характерны для самоодомашненных животных.
То же касается и поведения. Слоны менее агрессивны и очень социальны (защищают сородичей, помогают больным особям, даже если те не из их группы), у них длительный подростковый период, они любят играть, а между собой взаимодействуют с помощью сложной системы коммуникации, в основе которой лежат различные звуки.
Более того, в мозге слонов обнаружены веретенообразные нейроны фон Экономо, такие же, как у людей, бонобо, шимпанзе, горилл, орангутанов и китообразных. Считается, что такие нейроны участвуют в синхронизации деятельности разных частей крупного мозга, способствуют развитию социальных и когнитивных способностей, эмпатии и даже самосознания.
Не любить слонов сложно. И это, например, подтверждает история россиянки, которая уехала в Зимбабве, чтобы ухаживать за ними. В далеком 2017 году мы рассказали ее удивительную историю.