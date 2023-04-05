В Латвии возобновят обязательный призыв в армию. От него отказались в 2007 году

Сейм Латвии утвердил закон о службе государственной обороны, который возобновляет обязательный призыв в армию, от которого в стране отказались в 2007 году. Об этом сообщил Delfi.
Теперь призыву на службу будут подлежать все граждане Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Отсрочку предоставят учащимся школ, которые не закончили обучение до совершеннолетия, и студентам.
Латвийские мужчины смогут проходить как непосредственно военную, так и альтернативную службу в учреждениях Министерства обороны. Им предстоит служить в течение 11 месяцев.
Первая волна призыва стартует уже 1 июля 2023 года. В ней на службу наберут только добровольцев — ими могут стать в том числе девушки. Обязательный призыв начнется в 2024 году. С 2028 года на службу будут принимать до 7500 человек.
От обязательного призыва в армию в Латвии отказались в 2007 году. В последние годы в стране существовали только профессиональные военнослужащие. Однако после начала военной операции России на территории Украины латвийские власти решили вернуть всеобщую военную службу.