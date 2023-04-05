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Адель втайне записала альбом с «оптимистичными» треками

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Адель записала новый альбом и планирует выпустить его всего через несколько недель, сообщает Daily Mail. Осенью 2021 года британская певица поделилась альбомом «30», посвященным ее сыну.

«Она прошла путь со дна до безумной любви и хочет, чтобы мир знал об этом. Ее музыка отражает это, и следующий альбом будет самым оптимистичным в ее жизни. Она больше не будет королевой душераздирающих баллад», — рассказал источник.

Адель сейчас встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Ранее она была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки, с которым у нее есть сын Анджело.

19 ноября 2021 года Адель выпустила первый за шесть лет альбом «30». Пластинка рассказывает о разводе певицы, который завершился в марте 2021 года. По ее словам, альбом поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались. «30» стал самым продаваемым альбомом в США за три дня после официального релиза.

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