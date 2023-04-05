Адель втайне записала альбом с «оптимистичными» треками

19 ноября 2021 года Адель выпустила первый за шесть лет альбом «30». Пластинка рассказывает о разводе певицы, который завершился в марте 2021 года. По ее словам, альбом поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались. «30» стал самым продаваемым альбомом в США за три дня после официального релиза.