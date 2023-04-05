Адель втайне записала альбом с «оптимистичными» треками

«Она прошла путь со дна до безумной любви и хочет, чтобы мир знал об этом. Ее музыка отражает это, и следующий альбом будет самым оптимистичным в ее жизни. Она больше не будет королевой душераздирающих баллад», — рассказал источник.
Адель сейчас встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Ранее она была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки, с которым у нее есть сын Анджело.
19 ноября 2021 года Адель выпустила первый за шесть лет альбом «30». Пластинка рассказывает о разводе певицы, который завершился в марте 2021 года. По ее словам, альбом поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались. «30» стал самым продаваемым альбомом в США за три дня после официального релиза.