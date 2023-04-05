В «Ситидрайве» появился инклюзивный каршеринг с ручным управлением

В «Ситидрайве» появился инклюзивный каршеринг, который позволит совершать поездки людям с особыми потребностями. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
В специально оборудованных машинах установлен дополнительный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, включая переключение АКПП. Водитель может управлять автомобилем, используя только руки.
Помимо этого, в таких машинах будут ручки «лентяйки» и специальные приспособления, которые помогают водителю пересесть за руль из инвалидного кресла. Заказывать инклюзивный каршеринг необходимо заранее — не позднее, чем за 4 часа до поездки.
Пользователь может оставить заявку на официальном сайте сервиса в специальной форме. После этого с ним свяжется оператор, подтвердит заказ, и к указанному времени будет подан автомобиль. Клиента также встретит техник компании, который в случае необходимости поможет водителю сесть за руль и ответит на все вопросы.
Для пользователей инклюзивного каршеринга будут доступны тарифы от 2 часов до 7 дней. Стоимость аренды не будет отличаться от стандартных тарифов. Завершить аренду и припарковать автомобиль можно на любой открытой городской парковке, кроме мест для людей с инвалидностью.