В «Ситидрайве» появился инклюзивный каршеринг с ручным управлением

Пользователь может оставить заявку на официальном сайте сервиса в специальной форме. После этого с ним свяжется оператор, подтвердит заказ, и к указанному времени будет подан автомобиль. Клиента также встретит техник компании, который в случае необходимости поможет водителю сесть за руль и ответит на все вопросы.