Tyler, The Creator выпустил клип на трек «Hot Wind Blows». В нем он путешествует по Швейцарии

Американский рэпер Tyler, The Creator выпустил клип на сингл «Hot Wind Blows». Он вошел в альбом «Call Me If You Get Lost», получивший «Грэмми».
Режиссером ролика выступил Ласаро Родригес. Он снимал рэпера на ручную камеру во время гастролей в Швейцарии.
В клипе Tyler, the Creator отдыхает с друзьями из своей бывшей рэп-группы Odd Future. Они катаются на велосипедах, катаются на яхте и гуляют в лесу.
«Hot Wind Blows» стал пятым клипом рэпера за последнюю неделю. До этого он выпустил «Dogtooth», «Sorry Not Sorry», «Wharf Talk» и «Heaven to Me».
Последний альбом рэпера «Call Me If You Get Lost: The Estate Sale» увидел свет 31 марта. На нем представлены треки, не попавшие в «Call Me If You Get Lost».