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Tyler, The Creator выпустил клип на трек «Hot Wind Blows». В нем он путешествует по Швейцарии

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:06

Американский рэпер Tyler, The Creator выпустил клип на сингл «Hot Wind Blows». Он вошел в альбом «Call Me If You Get Lost», получивший «Грэмми».

Режиссером ролика выступил Ласаро Родригес. Он снимал рэпера на ручную камеру во время гастролей в Швейцарии.

В клипе Tyler, the Creator отдыхает с друзьями из своей бывшей рэп-группы Odd Future. Они катаются на велосипедах, катаются на яхте и гуляют в лесу.

«Hot Wind Blows» стал пятым клипом рэпера за последнюю неделю. До этого он выпустил «Dogtooth», «Sorry Not Sorry», «Wharf Talk» и «Heaven to Me».

Последний альбом рэпера «Call Me If You Get Lost: The Estate Sale» увидел свет 31 марта. На нем представлены треки, не попавшие в «Call Me If You Get Lost».

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