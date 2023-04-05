В России впервые создали «тканевый пистолет» для заживления ран

Сотрудники НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС разработали первый в России «тканевый пистолет», который при помощи биополимеров и медицинских препаратов может останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете.
Пистолет высокоточно подает обезболивающие, кровоостанавливающие, антибактериальные и другие вещества на рану, создавая так называемый барьерный эффект. При зашивании раны биоактивный материал создает пленку на ране, это позволяет предотвратить попадание инфекции и ускорить заживление.
Уже проведены несколько исследований на лабораторных мышах — ожоговые раны после использования пистолета заживали быстрее. Сейчас специалисты изучают ткани после заживления.
«Перед работой два стандартных шприца объемом 20 мл заправляются биополимерами и медицинскими препаратами. Через специальный порт подсоединяется третий шприц, и выполняется заправка устройства сшивающим агентом, далее заправляющий шприц отключается. При нажатии на курок ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный сшитый биоматериал, способный останавливать кровотечение и ускорять регенерацию ткани», — заявил автор разработки Тимур Айдемир.
Устройство полностью автономно и питается от встроенных аккумуляторов, которые, в свою очередь, заряжаются через USB-порт. Себестоимость пистолетов невысокая и может стать еще дешевле, если лить их из пластика, а не печатать на 3D-принтере.
Предполагается, что устройство будут применять в военно-полевых условиях и в зонах ЧС.