Cisco «физически уничтожила» запчасти для оборудования на 1,9 млрд рублей после ухода из России

«[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — говорится в документах.