Cisco «физически уничтожила» запчасти для оборудования на 1,9 млрд рублей после ухода из России

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе утилизировал свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из‑за прекращения продаж в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность «Сиско системс» — одного из российских юрлиц компании.
Речь идет преимущественно о запчастях для IT-оборудования. Однако были также уничтожены транспортные средства, офисная мебель и техника, демонстрационное оборудование. В дальнейшем планируется утилизировать демообразцы.
Решение об утилизации Cisco Systems приняла еще в августе 2022 года, когда прекратила продажи, приостановила действие лицензий и услуг в России. Одной из ключевых причин стала невозможность реэкспорта имущества.
«[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — говорится в документах.
Под материально-производственными запасами имеются в виду в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой Cisco Systems International B.V.