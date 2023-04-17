«Горжусь тобой, мы способны на великие дела»: блогерка получила письмо в будущее от 13-летней себя

В марте этого года канадской тиктокерке Мишель Скидельски на электронную почту пришло письмо, написанное семь лет назад. Самое интересное в этом то, что отправительница — она сама, но тринадцатилетняя. В 2016 году Мишель воспользовалась сайтом FutureMe.org, где написала себе послание в будущее и, по ее словам, с закрытыми глазами выбрала случайную дату — сервис автоматически запланировал отправку на это число и год.
Блогерка вслух прочитала трогательное письмо перед камерой, и ролик посмотрели более 3,4 млн раз.
Вначале тринадцатилетняя Мишель интересовалась, работает ли она врачом-психиатром, как и мечтала. В этот момент девушка сделала ремарку, что в итоге она стала специалисткой по коммуникациям. Но больше всего в этом письме слов поддержки. «Я надеюсь, ты помнишь, что ты красивая и потрясающая, — зачитала вслух тиктокерка. — Я горжусь тобой, потому что знаю, что мы способны на великие дела. Ты умная, или, по крайней мере, ты была умной, и ты можешь стать таковой снова». В самом конце послания звучит просьба купить себе донат. Как девушка объяснила в следующем видео, она не очень их любит, но в подростковом возрасте ей приходилось бороться с расстройством пищевого поведения, и поэтому сейчас она съела пончик, чтобы поддержать себя из прошлого.
По словам Скидельски, тринадцатилетняя версия ее самой была бы довольна тем, как в итоге сложилась ее жизнь. И чтобы красиво закольцевать историю, она написала ответное письмо себе в прошлое, опубликовав его в отдельном видео вместе со своими архивными фотографиями.
Комментаторы удивляются, насколько мудрые и пропитанные заботой слова девушка написала семь лет назад. «Я бы хотела, чтобы я могла крепко обнять 13-летнюю себя», — пишет одна из пользовательниц под роликом. «Это невероятно мило. Мне так нравится эта история, и особенно нравишься тринадцатилетняя ты. Ты такая чудесная!», — гласит другой комментарий. А некоторые пользователи сожалеют, что не отправляли себе такие письма, когда были моложе.