«Горжусь тобой, мы способны на великие дела»: блогерка получила письмо в будущее от 13-летней себя

Вначале тринадцатилетняя Мишель интересовалась, работает ли она врачом-психиатром, как и мечтала. В этот момент девушка сделала ремарку, что в итоге она стала специалисткой по коммуникациям. Но больше всего в этом письме слов поддержки. «Я надеюсь, ты помнишь, что ты красивая и потрясающая, — зачитала вслух тиктокерка. — Я горжусь тобой, потому что знаю, что мы способны на великие дела. Ты умная, или, по крайней мере, ты была умной, и ты можешь стать таковой снова». В самом конце послания звучит просьба купить себе донат. Как девушка объяснила в следующем видео, она не очень их любит, но в подростковом возрасте ей приходилось бороться с расстройством пищевого поведения, и поэтому сейчас она съела пончик, чтобы поддержать себя из прошлого.