«Кукла колдуна», Инстасамка и Михаил Круг: что пассажиры метро хотели бы включить в вагоне

Стриминговый сервис Spotify 1 апреля сообщил в соцсетях о запуске новой креативной рекламной кампании, в рамках которой в поездах метро появятся специальные вагоны, в которых можно будет включать музыку из своих плейлистов. «Подключите Bluetooth к громкоговорителю в вагоне и скрасьте путешествие для окружающих», — гласила подпись на фотографии, которую опубликовал сервис. Вскоре оказалось, что это лишь первоапрельская шутка, и у пассажиров не будет такой возможности, но пользователи уже начали фантазировать, какую музыку выбрали бы для поездки.
Многие комментаторы назвали песню «Кукла колдуна» — возможно, это связано с популярностью недавнего сериала «Король и Шут». Одна из пользовательниц предложила в качестве саундтрека к поездке музыку из «Гарри Поттера» и «Ведьмака». Есть версии и повеселее — например, песня «Пей пиво» группы «Дискотека „Авария“». Также среди вариантов можно найти Инстасамку, Леди Гагу, Тейлор Свифт, Михаила Круга и джаз 40-х.
Некоторые опасаются, что их музыка вряд ли поднимет настроение окружающим, и те лишь «выйдут на станции в депрессии после подборки постпанка». А сама идея видится как «финальная форма подростка с блютус-колонкой». Шутка от Spotify напомнила пассажирам и о давних страхах: «Это же гипертрофированная версия моего кошмара, что я включила музыку, а наушники не подключились», — пишет @penguinique.