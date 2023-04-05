«Кукла колдуна», Инстасамка и Михаил Круг: что пассажиры метро хотели бы включить в вагоне

Стриминговый сервис Spotify 1 апреля сообщил в соцсетях о запуске новой креативной рекламной кампании, в рамках которой в поездах метро появятся специальные вагоны, в которых можно будет включать музыку из своих плейлистов. «Подключите Bluetooth к громкоговорителю в вагоне и скрасьте путешествие для окружающих», — гласила подпись на фотографии, которую опубликовал сервис. Вскоре оказалось, что это лишь первоапрельская шутка, и у пассажиров не будет такой возможности, но пользователи уже начали фантазировать, какую музыку выбрали бы для поездки.