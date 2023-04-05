Реклама
Новости

Хоккеиста «Металлурга» оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военного билета

Виктория Шанина
Сегодня в 11:04

В Уфе оштрафовали хоккеиста магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева на 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом пишет «Коммерсант».

Гособвинение просило назначить Кошелеву штраф в размере 3 млн рублей. Итоговое решение приняла судья Ленинского райсуда Уфы Эльвира Якупова. Обвиняемый свою вину признал.

По версии следствия, спортсмен через знакомого Фарита Самигуллина пытался купить в Уфе военный билет за 40 тыс. рублей и за 270 тыс. поступил в УГНТУ, чтобы не служить в армии.

Позже он платил деньги, чтобы закрывать сессии. Общая сумма взятки составила около 720 тыс. рублей.

Кошелев проходил обвиняемым по части 4 пункта «б» статьи 291 УК (дача взятки в крупном размере) и части 3 статьи 291 УК (дача взятки должностному лицу через посредника). Последнее обвинение переквалифицировали как покушение на дачу взятки, поскольку деньги до сотрудника военкомата не дошли.

расскажите друзьям
теги
МеталлургКоммерсант
люди
Семен Кошелев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»