Хоккеиста «Металлурга» оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военного билета

В Уфе оштрафовали хоккеиста магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева на 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом пишет «Коммерсант».
Гособвинение просило назначить Кошелеву штраф в размере 3 млн рублей. Итоговое решение приняла судья Ленинского райсуда Уфы Эльвира Якупова. Обвиняемый свою вину признал.
По версии следствия, спортсмен через знакомого Фарита Самигуллина пытался купить в Уфе военный билет за 40 тыс. рублей и за 270 тыс. поступил в УГНТУ, чтобы не служить в армии.
Позже он платил деньги, чтобы закрывать сессии. Общая сумма взятки составила около 720 тыс. рублей.
Кошелев проходил обвиняемым по части 4 пункта «б» статьи 291 УК (дача взятки в крупном размере) и части 3 статьи 291 УК (дача взятки должностному лицу через посредника). Последнее обвинение переквалифицировали как покушение на дачу взятки, поскольку деньги до сотрудника военкомата не дошли.