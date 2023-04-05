Экс-продюсер Варламова* подала на него в суд за увольнение во время беременности

Бывший продюсер блогера Ильи Варламова* Полина Ганеева подала против него иск в суд за увольнение во время беременности. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском районном суде Москвы.
По словам Ганеевой, должность продюсера у блогера она занимала с 2020 по 2023 год.
«Я организовывала съемки ряда проектов Ильи. При этом он отказался меня оформить на работу надлежащим образом, однако платил зарплату за выполняемую мной работу», — сказала она.
Ганеева сообщила Варламову, что не сможет некоторые время выполнять свои обязанности, поскольку ждет ребенка. Блогер сперва предложил ей «небольшую компенсацию, однако потом просто уволил меня без какого бы то ни было выходного пособия».
Продюсер лишилась работы на позднем сроке беременности, что сказалось на ее здоровье и родах. В качестве компенсации она требует взыскать с Варламова более 700 тыс. рублей.
*Признан в России иноагентом.