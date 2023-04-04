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Хлоя Чжао поставит экранизацию романа Мэгги О’Фаррелл «Хамнет»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:29

Американская кинематографистка Хлоя Чжао станет режиссером экранизации романа «Хамнет», опубликованного североирландской писательницей Мэгги О’Фаррелл в 2020 году. Об этом сообщил Deadline.

О’Фаррелл сама напишет сценарий картины. Будущая лента расскажет о жизни супруги Уильяма Шекспира и том, как она переживала потерю своего единственного сына Хамнета. Мальчик умер в возрасте 11 лет. Трагедия, как считает ученый Стивен Гринблатт, толкнула Шекспира на написание трагедии «Гамлет».

Разработкой картины займутся компании Amblin Partners. Hera Pictures, Neal Street Productions и Boo of Shadows. Продюсерами ленты выступят Лиза Маршалл, Пиппа Харрис и Сэм Мендес. Исполнительными продюсерами станет Ник Гонда.

Также над фильмом будут работать Джеб Броди и Миа Манискалко. Пока неизвестно, станет ли «Хамнет» следующим проектом Чжао. Режиссер работает в данный момент сразу над несколькими лентами.

Последними релизами кинематографистки стали драма «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли и супергеройский фильм Marvel «Вечные». За первую работу Чжао получила в 2021 году премию «Оскар» за режиссуру. Также «Земля кочевников» стал лучшей картиной года.

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