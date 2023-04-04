Хлоя Чжао поставит экранизацию романа Мэгги О’Фаррелл «Хамнет»

О’Фаррелл сама напишет сценарий картины. Будущая лента расскажет о жизни супруги Уильяма Шекспира и том, как она переживала потерю своего единственного сына Хамнета. Мальчик умер в возрасте 11 лет. Трагедия, как считает ученый Стивен Гринблатт, толкнула Шекспира на написание трагедии «Гамлет».