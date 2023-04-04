Слушание дела Дональда Трампа назначили на 4 декабря. Экс-президента США обвинили по 34 пунктам

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам. Миллиардеру вменяют в том числе нецелевое расходования средств на избирательную кампанию 2016 года, сообщил CNN.
По информации следствия, политик заплатил 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их связи. В документах эта выплата была обозначена как оплата юридических услуг для Trump Organization.
В связи с этим Трампа обвинили в фальсификации финансовой документации. Предприниматель, как считает обвинение, совершал и другие мошеннические действия в деловой сфере. Сам Трамп свою вину не признает.
Бывший президент называет начатый процесс против него «политическим преследованием». Он отрицает в том числе связь со Сторми Дэниелс, а также попытки повлиять на исход выборов с помощью оплаты чьего бы то ни было молчания.
«Я был удивлен, что там не было фактов. Обычно в обвинительном заключении вы находите предполагаемые факты», — заявил адвокат Трампа Джо Такопина.
Новое слушание по делу Трампа пройдет 4 декабря. Оно состоится в очном формате в Нью-Йорке. Дожидаться суда экс-президент сможет у себя дома. После выдвинутых обвинений его освободили из‑под ареста.