Бывшего президента США и миллиардера Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке. Политик и предприниматель приехал в офис окружного прокурора Манхэттена и теперь ожидает предъявления уголовных обвинений, сообщил CNN.
В здании суда у Трампа возьмут отпечатки пальцев. После этого, согласно правилам, его должны сфотографировать в профиль и анфас, однако, вероятно, делать этого не будут. Также на экс-президента вряд ли наденут наручники.
Впрочем, миллиардеру все равно предстоит принять участие в судебном процессе. Перед первым слушанием по делу Трампу зачитают его права.
СМИ утверждали, что Трамп намерен выступить в суде с заявлением о своей невиновности. В соцсетях он назвал ситуацию со своим арестом «сюрреалистичной». «Не могу поверить, что это происходит в Америке», — написал бывший президент США в соцсетях.
Трамп станет первым в истории президентом США, в отношении которого возбудили уголовное дело. Ему могут предъявить, согласно сообщениям СМИ, более трех десятков обвинений о фальсификации деловой документации.