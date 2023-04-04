Реклама
Новости

Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:20

Бывшего президента США и миллиардера Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке. Политик и предприниматель приехал в офис окружного прокурора Манхэттена и теперь ожидает предъявления уголовных обвинений, сообщил CNN.

В здании суда у Трампа возьмут отпечатки пальцев. После этого, согласно правилам, его должны сфотографировать в профиль и анфас, однако, вероятно, делать этого не будут. Также на экс-президента вряд ли наденут наручники.

Впрочем, миллиардеру все равно предстоит принять участие в судебном процессе. Перед первым слушанием по делу Трампу зачитают его права.

СМИ утверждали, что Трамп намерен выступить в суде с заявлением о своей невиновности. В соцсетях он назвал ситуацию со своим арестом «сюрреалистичной». «Не могу поверить, что это происходит в Америке», — написал бывший президент США в соцсетях.

Трамп станет первым в истории президентом США, в отношении которого возбудили уголовное дело. Ему могут предъявить, согласно сообщениям СМИ, более трех десятков обвинений о фальсификации деловой документации.

расскажите друзьям
люди
Дональд Трамп
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»