Грибы да ягоды: в России могут ввести уголовные сроки за сбор краснокнижных экземпляров

Депутаты Государственный думы 6 апреля рассмотрят в третьем, окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за сбор и повреждение грибов и растений, занесенных в Красную книгу Россию или охраняемых действующими в стране международными договорами. Об этом пишет агентство «Интерфакс».
Максимальным наказанием за нарушение этого закона может стать лишение свободы сроком от 6 до 9 лет и штраф в размере до 1 млн рублей. В уголовном кодексе он, в случае принятия, будет значиться статьей 260.1.
Соавтор законопроекта, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает несправедливым отсутствие наказания за сбор или повреждение особо ценных растений и грибов, тогда как за нанесение вреда животным или обитателям водоемов такое наказание предусмотрено.
Однако уточняется, что уголовное преследование грозит только тем, кто осознанно пошел на преступление. Если нарушение закона произошло из‑за неосторожности нарушителя, строгого наказания, вероятно, удастся избежать. То есть сорванный по незнанию цветок вымирающего вида, вероятнее всего, не станет поводом для лишения свободы.
В 2021 году в России законодательно разрешили убийство краснокнижных животных в «исключительных случаях». Тогда мы разбирались, что не так с этим законом.