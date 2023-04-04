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Финляндия вступила в НАТО, вышел трейлер «Барби» Греты Гервиг и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:49
Новости
Финляндия стала членом НАТО
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