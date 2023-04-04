Финляндия вступила в НАТО, вышел трейлер «Барби» Греты Гервиг и другие новости дня

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Republic: в ИД «Коммерсант» прошла серия увольнений журналистов общественно-политического блока
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Первые магазины Zara, Bershka и Stradivarius откроются в России под новыми вывесками уже в апреле
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