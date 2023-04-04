Тома Бангальтер из Daft Punk признался, почему группа распалась

Сооснователь и участник легендарного французского электронного дуэта Daft Punk Тома Бангальтер в интервью объяснил, почему все-таки группа распалась в 2021 году. Слова Бангальтера приводит NME.
«Мои опасения насчет искусственного интеллекта простираются за пределы создания музыки. Мы использовали машины, чтобы выразить нечто безумно вдохновляющее, то, что машина не почувствует, в отличие от человека.
Мы всегда на стороне людей, а не на стороне технологии… Как бы я ни любил свой персонаж, последнее, чем я хочу оказаться в 2023 году, так это роботом», — признался Бангальтер.
Тома рассказал, что своими персонажами и музыкой они стирали границы между реальностью и фантастикой. В итоге его начала тревожить природа отношений с машинами. Однако конкретные проблемы этой природы он не объяснил.
В феврале Тома Бангальтер выпустил первый сингл со своего грядущего сольного альбома «Mythologies», релиз которого запланирован на 7 апреля. Послушать его и узнать подробности о пластинке вы можете здесь.
Тома Бангальтер и Ги-Манюэль де Омем-Кристо создали группу в 1993 году в Париже. В феврале 2021 года Daft Punk распались после 28 лет существования. Новость оказалась шоком для фанатов.
На счету дуэта — четыре высоко оцененных альбома: «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories», а также саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года, который считается большинством критиков единственным хорошим аспектом этой картины. Почему мы так любим Daft Punk и почему с ними было так грустно расставаться — читайте в нашем материале.