Тома Бангальтер из Daft Punk признался, почему группа распалась

На счету дуэта — четыре высоко оцененных альбома: «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories», а также саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года, который считается большинством критиков единственным хорошим аспектом этой картины. Почему мы так любим Daft Punk и почему с ними было так грустно расставаться — читайте в нашем материале.