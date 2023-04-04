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Госдума приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих миссиях

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволяет военнослужащим-срочникам участвовать в миротворческих операциях. Об этом стало известно из публикации на сайте Думы.

Новый законопрект вносит правки в порядок предоставления персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. По словам автором инициативы, он «расширит возможности» России по привлечению военных к миротворческим миссиям.

Документ легализует комплектование миротворческого контингента из числа любых военнослужащих, изъявивших желание участвовать в операциях. Ранее миротворцами могли стать только контрактники.

На данный момент российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе. Ранее Россия также направляла военных для обеспечения мира в Боснии и Герцеговине, Сьерра-Леоне, Чаде, ЦАР, Югославии, Судане.

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