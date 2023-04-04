Реклама
Новости

Прямое авиасообщение между Россией и Марокко возобновится с 2 мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:39

Россия и Марокко возобновят прямое авиасообщение с 2 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Москвой и Касабланкой. Они будут осуществляться дважды в неделю — по средам и пятницам. В таком режиме полеты будут проводиться до конца летнего сезона.

Билеты на рейсы уже поступили в продажу. По информации АТОР, стоимость перелета из Москвы до Касабланки и обратно составит около 45 тыс. рублей на человека.

Прямых перелетов между Россией и Марокко не было на протяжении целого года. Путешественникам приходилось добираться через Турцию или Египет. При этом въезд в африканскую страну открыли для невакцинированных туристов еще в мае 2022 года.

расскажите друзьям
теги
Ассоциация туроператоров России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»