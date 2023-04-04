Прямое авиасообщение между Россией и Марокко возобновится с 2 мая

Россия и Марокко возобновят прямое авиасообщение с 2 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Москвой и Касабланкой. Они будут осуществляться дважды в неделю — по средам и пятницам. В таком режиме полеты будут проводиться до конца летнего сезона.
Билеты на рейсы уже поступили в продажу. По информации АТОР, стоимость перелета из Москвы до Касабланки и обратно составит около 45 тыс. рублей на человека.
Прямых перелетов между Россией и Марокко не было на протяжении целого года. Путешественникам приходилось добираться через Турцию или Египет. При этом въезд в африканскую страну открыли для невакцинированных туристов еще в мае 2022 года.