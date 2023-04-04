В США сошли с рельсов 25 вагонов с пивом. Местные жители собирают уцелевшие банки

В американском штате Монтана сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший пиво. Об этом в своем фейсбуке* сообщил местный пожарный департамент.
Всего съехало около 25 вагонов. По данным ведомства, никакой угрозы для общественности создано не было.
«Опасения вызвал только один вагон: там был пропан. Он частично сошел с рельсов, но утечки не обнаружено», — говорится в сообщении департамента.
Инцидент произошел около реки, поэтому упаковки с пивом начали падать в воду. Судя по фото в соцсетях, местные жители на лодках начали вылавливать уцелевшие банки.
© David__Erickson/Twitter
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