Эксперты назвали три российских города с худшим воздухом

В феврале «Афиша Daily» рассказывала, что загрязненный воздух, по мнению ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения, увеличивает риск развития депрессии в пожилом возрасте. А еще раньше мы объяснили, как чистота воздуха в местности, где вы живете, влияет на продолжительность вашей жизни.