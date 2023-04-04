Эксперты назвали три российских города с худшим воздухом

Экспертно-аналитическое агентство «Инфрагрин» определило три российских города с худшим воздухом в 2022 году. Первое место в антирейтинге занял Минусинск в Красноярском крае, следом в списке оказались Абакан в Республике Хакасия и Великий Новгород, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Инфрагрина».
В Минусинске средний уровень загрязнения воздуха в 2022 году достиг среднего значения 121 микрокилограмм на кубический метр в сутки. В Абакане — 73 мккг/куб.м, в Великом Новгороде — 54 мккг/куб.м. Примечательно, что чистым в России считается воздух с содержанием не более 11 микрокилограмм загрязнителя на кубический метр.
Однако авторы исследования уточняют, что такие высокие показатели связаны, прежде всего, с сезоном, с выбросами котельных и автономных источников тепла зимой. В том же Минусинске, например, зимой среднее значение достигло 169 мккг/куб.м в сутки, а летом — всего 4.
Зато результаты Великого Новгорода, по словам экспертов, оказались аномальными. В тексте исследования они признаются, что не знают, чем обусловлен такой высокий уровень загрязнения в этом городе.
В феврале «Афиша Daily» рассказывала, что загрязненный воздух, по мнению ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения, увеличивает риск развития депрессии в пожилом возрасте. А еще раньше мы объяснили, как чистота воздуха в местности, где вы живете, влияет на продолжительность вашей жизни.