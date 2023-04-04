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Apple начинает сокращать сотрудников

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Apple объявила о начале увольнений сотрудников в рамках сокращения расходов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании.

Сокращения коснутся «небольшого количества сотрудников корпоративных розничных команд». Речь идет о работниках, которые отвечают за строительство и обслуживание магазинов Apple в разных странах.

Также уволят некоторых топ-менеджеров, а управленческие должности, которые они занимали, будут упразднены.

Отмечается, что уволенные сотрудники смогут подать заявки на другие свободные позиции. Для тех, кто уходит окончательно, предусмотрена выплата зарплаты за четыре месяца.

Источники Bloomberg заявили, что Apple объяснила своим сотрудникам увольнения как попытку рационализации расходов, а не начало сокращений. От официального комментария компания отказалась.

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