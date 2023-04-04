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Фильмы, на которых вы выросли, стали классикой — и еще 10 признаков старения по мнению пользователей

Анна Красюк
Сегодня в 19:31

Физические признаки старения всем известны, но есть менее очевидные показатели того, что человек находится уже как минимум в зрелом возрасте. Пользователи реддита назвали тысячи таких черт, а мы собрали 11 самых показательных.

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«Раньше я тайком выбирался из дома, чтобы ходить на вечеринки. Теперь я сбегаю с вечеринок, чтобы пойти домой », — TheYoungWan.

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«[Один из признаков старения] — нетерпимость к громкому шуму. Чем старше я становлюсь, тем меньше я могу его выносить», — Potential-Leave3489.

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«Наша собака стареет, и всякий раз, когда она встает, она издает тихие стонущие звуки. Я думал, что это мило и забавно, пока не понял, что я тоже издаю эти звуки, когда встаю», — WaldoJeffers65.

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«[Вы стареете], когда на каком‑то сайте нужно ввести дату рождения, и вы понимаете, сколько вам нужно прокрутить, чтобы добраться до нужного года», — ManicPrincessofKink.

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«Я прихожу в восторг, когда покупаю новую кухонную утварь или какую‑то другую вещь, связанную с домом», — Helyn-.

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«[Вы стареете, когда] после долгого сидения приходится ходить, ковыляя, как зомби. Все становится нормальным уже после нескольких секунд движения, но поначалу ничего не получается», — Kiyohara.

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«[Вы стареете, когда] цените свой сон и, по крайней мере, старайтесь придерживаться нормального графика сна», — SavvOrie.

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«[Вы стареете, когда] начинаете меньше придавать значения мнениям и действиям других и вместо этого больше размышляете о себе», — Saifster9.

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«[Вы стареете, когда] песни, фильмы и игры, на которых вы выросли, стали называть классикой», — Hardtopickaname.

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«[Вы стареете, когда] у вас серьезный и обстоятельный разговор с друзьями о качественных газонокосилках/уничтожителях сорняков/пылесосах…», — Lorna141.

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«[Вы стареете, когда] говорите „О, мне нравится эта мебель“ во время просмотра захватывающего боевика», — SpatulaJamtown.

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