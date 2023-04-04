Майлс Моралес путешествует по мультивселенной в новом трейлере мультфильма о Человеке-пауке

Одним из антагонистов мультфильма станет новый злодей по имени Пятно. Однако новый трейлер подчеркивает, что Моралесу придется сразиться еще и с другими Пауками, которые самостоятельно управляют мультивселенной. Их методы не столь героичны, поэтому Моралес будет отстаивать то, во что верит, начав тем самым гражданскую войну между Пауками.