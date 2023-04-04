Майлс Моралес путешествует по мультивселенной в новом трейлере мультфильма о Человеке-пауке

Sony показала новый трейлер грядущего мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2». Премьера запланирована на 2 июня.
В ролике рассказывается о сотнях версий Пауков, когда Майлс Моралес попадает в паучью мультивселенную. Вместо того чтобы оставаться в своем измерении, все Пауки объединяются в одном месте для сдерживания угроз.
Одним из антагонистов мультфильма станет новый злодей по имени Пятно. Однако новый трейлер подчеркивает, что Моралесу придется сразиться еще и с другими Пауками, которые самостоятельно управляют мультивселенной. Их методы не столь героичны, поэтому Моралес будет отстаивать то, во что верит, начав тем самым гражданскую войну между Пауками.
По сюжету Майлс Моралес вместе с Гвен Стейси попадает в мультивселенную, где сталкивается с отрядом Пауков, которым поручено защищать само ее существование. Они вступают в конфликт из‑за разных подходов к спасению вселенной, когда появляется Пятно.
В актерский состав анимационного фильма вновь вошли Оскар Айзек, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес и Грета Ли. Среди новичков — Дэниел Калуя, Исса Рей, Рейчел Дрэч, Джорма Такконе, Шей Уигем и Джейсон Шварцман.
Режиссерами сиквела выступили Жуакин Душ Сантуш («Аватар: Легенда об Аанге»), Кемп Пауэрс («Душа») и Джастин К.Томпсон («Человек-паук: Через вселенные»). Первый мультфильм собрал в мировом прокате 375 млн долларов.