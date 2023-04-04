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Зои Кравиц сыграет в черной комедии «Biter» по рассказу Кристен Рупениан

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:03

Американская актриса Зои Кравиц, известная по франшизе «Дивергент» и сериалу «Большая маленькая ложь», снимется в черной комедии «Biter» по рассказу писательницы Кристен Рупениан. Об этом сообщил Deadline.

Кравиц спродюсирует картину через свою продакшн-компанию This Is Important. Также созданием ленты займутся Paperclip Ltd и Winterlight Pictures. Героиней фильма станет девушка, фантазирующая о том, чтобы укусить одного из своих коллег.

Кравиц приступит к работе над «Biter» после завершения съемок своего режиссерского дебюта — триллера «Pussy Island», сценарий которого актриса написала вместе с Наоми Акки и Чэннингом Татумом. Кто станет режиссером и сценаристом «Biter», пока неизвестно.

«Никто не выделялся в мире рассказов, как Кристен Рупениан. Мы так гордимся тем, что работаем с таким исключительным талантом и голосом своего поколения. Мы также поражены Зои Кравиц в „Кими“ и „Бэтмене“ и очень рады сотрудничать с кем‑то столь разносторонне одоренным и быстро становящимся одной из крупнейших мировых кинозвезд», — заявил основатель Winterlight Pictures Крис Голдберг.

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