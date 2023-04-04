Зои Кравиц сыграет в черной комедии «Biter» по рассказу Кристен Рупениан

«Никто не выделялся в мире рассказов, как Кристен Рупениан. Мы так гордимся тем, что работаем с таким исключительным талантом и голосом своего поколения. Мы также поражены Зои Кравиц в „Кими“ и „Бэтмене“ и очень рады сотрудничать с кем‑то столь разносторонне одоренным и быстро становящимся одной из крупнейших мировых кинозвезд», — заявил основатель Winterlight Pictures Крис Голдберг.