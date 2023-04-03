Остин Батлер снимется в экранизации романа «Город в огне» Дона Уинслоу

Американский актер Остин Батлер, известный по драме «Элвис», снимется в экранизации романа Дона Уинслоу «Город в огне». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит кинокомпания Sony 3000 Pictures. Продюсерами картины выступят Дэвид Хейман, Шейн Салерно и сам Батлер. Для актера «Город в огне» станет первым продюсерским проектом.
Роман «Город в огне», ставшая первой частью трилогии, рассказывает о двух криминальных империях Новой Англии — ирландской и итальянской. В центре сюжета оказывается война, которая начинается с некоего события, которое призвано напомнить читателям о похищении Елены Прекрасной и старте Троянской войны.
Оригинальная книга полна элементов древнегреческой и древнеримской литературы, в том числе эпосов «Илиада», «Одиссея» и «Энеида». Главным героем ее стал Дэнни Райан, вынужденный превратиться в безжалостного криминального лидера, чтобы защитить свой дом, своих друзей и родных.
Именно этого персонажа сыграет Батлер. Его герою предстоит сражаться с мафией, местной полицией и федеральными агентами. Исполнительными продюсерами экранизации выступят Дрю Рид, Элизабет Габлер и Мариса Паива.
«Мы ликуем от того, что почитаемый продюсер Дэвид Хейман наряду с Остином Батлером объединит силы с Шейном Салерно, чтобы снять захватывающую трилогию Дона Уинслоу, начиная с „Города в огне“», — сказала Габлер.
Она отметила, что Уинслоу — «культовый романист и настоящий мастер жанра напряженного криминального повествования», который создал «одного из самых запоминающихся современных героев» — Дэнни Райана.
«Это воплощение мечты — увидеть Остина, с его уникальным ярким и харизматичным талантом, воплощающим этого персонажа и историю в кинематографической жизни», — добавила продюсер.