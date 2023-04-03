Реклама
Новости

Остин Батлер снимется в экранизации романа «Город в огне» Дона Уинслоу

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:24

Американский актер Остин Батлер, известный по драме «Элвис», снимется в экранизации романа Дона Уинслоу «Город в огне». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит кинокомпания Sony 3000 Pictures. Продюсерами картины выступят Дэвид Хейман, Шейн Салерно и сам Батлер. Для актера «Город в огне» станет первым продюсерским проектом.

Роман «Город в огне», ставшая первой частью трилогии, рассказывает о двух криминальных империях Новой Англии — ирландской и итальянской. В центре сюжета оказывается война, которая начинается с некоего события, которое призвано напомнить читателям о похищении Елены Прекрасной и старте Троянской войны.

Оригинальная книга полна элементов древнегреческой и древнеримской литературы, в том числе эпосов «Илиада», «Одиссея» и «Энеида». Главным героем ее стал Дэнни Райан, вынужденный превратиться в безжалостного криминального лидера, чтобы защитить свой дом, своих друзей и родных.

Именно этого персонажа сыграет Батлер. Его герою предстоит сражаться с мафией, местной полицией и федеральными агентами. Исполнительными продюсерами экранизации выступят Дрю Рид, Элизабет Габлер и Мариса Паива.

«Мы ликуем от того, что почитаемый продюсер Дэвид Хейман наряду с Остином Батлером объединит силы с Шейном Салерно, чтобы снять захватывающую трилогию Дона Уинслоу, начиная с „Города в огне“», — сказала Габлер.

Она отметила, что Уинслоу — «культовый романист и настоящий мастер жанра напряженного криминального повествования», который создал «одного из самых запоминающихся современных героев» — Дэнни Райана.

«Это воплощение мечты — увидеть Остина, с его уникальным ярким и харизматичным талантом, воплощающим этого персонажа и историю в кинематографической жизни», — добавила продюсер.

расскажите друзьям
люди
Дон УинслоуДэвид Хейман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»