Остин Батлер снимется в экранизации романа «Город в огне» Дона Уинслоу

Оригинальная книга полна элементов древнегреческой и древнеримской литературы, в том числе эпосов «Илиада», «Одиссея» и «Энеида». Главным героем ее стал Дэнни Райан, вынужденный превратиться в безжалостного криминального лидера, чтобы защитить свой дом, своих друзей и родных.