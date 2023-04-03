В Москве арестовали женщину по подозрению в шпионаже

30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По версии силовиков, он по заданию США собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну, об одном из российских оборонных предприятий. В ФСБ заявили, что его задержали «при попытке получения секретных сведений».