В Москве арестовали женщину по подозрению в шпионаже

В Москве арестовали женщину по имени Оксана Федорова по решению Хамовнического суда, сообщает «Интерфакс». Ее подозревают в шпионаже.
Пресс-секретарь суда Анна Локтева не смогла уточнить ни гражданство, ни чем она занималась, сославшись гриф «секретно» в материалах дела. Заседание суда, на котором Федоровой избрали меру пресечения, прошло в закрытом режиме.
Статья 276 УК РФ, по которой возбудили дело против Федоровой, предусматривает наказание от десяти до 20 лет лишения свободы.
30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По версии силовиков, он по заданию США собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну, об одном из российских оборонных предприятий. В ФСБ заявили, что его задержали «при попытке получения секретных сведений».