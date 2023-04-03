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В Москве арестовали женщину по подозрению в шпионаже

Рустам Абдуллин
Сегодня в 01:45

В Москве арестовали женщину по имени Оксана Федорова по решению Хамовнического суда, сообщает «Интерфакс». Ее подозревают в шпионаже.

Пресс-секретарь суда Анна Локтева не смогла уточнить ни гражданство, ни чем она занималась, сославшись гриф «секретно» в материалах дела. Заседание суда, на котором Федоровой избрали меру пресечения, прошло в закрытом режиме.

Статья 276 УК РФ, по которой возбудили дело против Федоровой, предусматривает наказание от десяти до 20 лет лишения свободы.

30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По версии силовиков, он по заданию США собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну, об одном из российских оборонных предприятий. В ФСБ заявили, что его задержали «при попытке получения секретных сведений».

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Оксана ФедороваЭван Гершкович
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