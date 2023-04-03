Новый корабль SpaceX отправит на Луну ровер размером с внедорожник

FLEX (The Flexible Logistics and Exploration) к моменту своего приземления станет самым крупным ровером в истории. Astrolab уточняет, что он «в три раза» тяжелее своих предшественников, может достигать скорость 24 км/ч, перевозить двух космонавтов и помогать им в исследованиях с помощью роботизированной руки.
Кроме того, он предназначен для передвижения не только по Луне, но и по Марсу. Компания планирует сделать FLEX первым аппаратом, который переместит по Луне коммерческий груз.
Дата первого орбитального полета космической ракеты Starship до сих пор неизвестна. Полет несколько раз переносили в 2022 г., сейчас он отложен на неопределенный срок, хотя и известно, что он должен состояться в 2023 г. Предполагается, что первый запуск пройдет со стартовой площадки в Бока-Чика, на юго-востоке Техаса.
SpaceX Starship — многофункциональная многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная в том числе для полетов на Луну и Марс. Она состоит из космического корабля Ship 20 и носителя Super Heavy. Это самая высокая ракета в мире, ее высота достигает 120 метров.