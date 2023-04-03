Новый корабль SpaceX отправит на Луну ровер размером с внедорожник

Дата первого орбитального полета космической ракеты Starship до сих пор неизвестна. Полет несколько раз переносили в 2022 г., сейчас он отложен на неопределенный срок, хотя и известно, что он должен состояться в 2023 г. Предполагается, что первый запуск пройдет со стартовой площадки в Бока-Чика, на юго-востоке Техаса.