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НАСА назвала участников первой пилотируемой миссии к Луне в рамках программы «Артемида»

Юлия Онодэра
Вчера в 21:35

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) назвало участников первой пилотируемой миссии, которая отправится к Луне в 2024 году.

В состав экспедиции войдут американские астронавты Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайсмен, а также канадец Джереми Хансен. Им предстоит облететь спутник Земли в рамках программы «Артемида-2».

Четверо астронавтов станут первыми людьми за более чем полувека, которые совершат полет к Луне. Миссия Кох, Гловера, Уайсмена и Хансена состоится в конце 2024 года — не ранее, чем в ноябре.

Участники полета проведут в космосе десять дней. Командиром пилотируемой миссии станет Уайсмен. Астронавты отправятся к Луне на ракете Space Launch System. В ходе полета они проверят системы жизнеобеспечения космического корабля Orion.

Предполагается, что SLS выведет Orion на эллиптическую орбиту на высоту до 2900 километров над Землей. Затем Orion приблизится к Луне, а затем вернется на Землю.

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теги
NASA
люди
Виктор Гловер
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