НАСА назвала участников первой пилотируемой миссии к Луне в рамках программы «Артемида»

В состав экспедиции войдут американские астронавты Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайсмен, а также канадец Джереми Хансен. Им предстоит облететь спутник Земли в рамках программы «Артемида-2».
Четверо астронавтов станут первыми людьми за более чем полувека, которые совершат полет к Луне. Миссия Кох, Гловера, Уайсмена и Хансена состоится в конце 2024 года — не ранее, чем в ноябре.
Участники полета проведут в космосе десять дней. Командиром пилотируемой миссии станет Уайсмен. Астронавты отправятся к Луне на ракете Space Launch System. В ходе полета они проверят системы жизнеобеспечения космического корабля Orion.
Предполагается, что SLS выведет Orion на эллиптическую орбиту на высоту до 2900 километров над Землей. Затем Orion приблизится к Луне, а затем вернется на Землю.