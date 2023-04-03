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Посмотрите на самую глубоководную рыбу, попавшую на видео

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:16

Ученые Университета Западной Австралии (UWA) и Токийского университета морских наук и технологий (TUMSAT) смогли запечатлеть видео с самой глубоководной рыбой в мире, ранее неизвестного вида липаровых или так называемых морских слизней. Особей обнаружили на глубине 8,3 км в северной части Тихого океана.

Видео было снято в сентябре 2022 года одним из трех глубоководных роботов, изучавших океанические впадины у японских островов на разных глубинах, однако опубликовали его только сейчас. Ученые оказались довольны находкой, так как денег у университетов недостаточно, а глубоководные исследования стоят немало — работы с каждым роботом обходятся в 200 тыс. долларов.

На глубине 8 км роботы также захватили с собой парочку особей, поставив таким образом еще один рекорд по глубине выловленной рыбы.

© Univercity of Western Australia
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