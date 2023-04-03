Посмотрите на самую глубоководную рыбу, попавшую на видео

Видео было снято в сентябре 2022 года одним из трех глубоководных роботов, изучавших океанические впадины у японских островов на разных глубинах, однако опубликовали его только сейчас. Ученые оказались довольны находкой, так как денег у университетов недостаточно, а глубоководные исследования стоят немало — работы с каждым роботом обходятся в 200 тыс. долларов.