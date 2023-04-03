Джозеф Гордон-Левитт, Шейлин Вудли и Ричард Мадден сыграют в фильме «Killer Heat»

Джозеф Гордон-Левитт («10 причин моей ненависти»), Шейлин Вудли («Дивергент») и Ричард Мадден («Игра престолов») сыграют в фильме Amazon Studios «Killer Heat» («Убийственная жара»). Об этом сообщил Deadline.
Картину снимет режиссер Филипп Лакот, известный по криминальной драме «Ночь королей». Его новая работа расскажет о братьях-близнецах, которые оказываются ввязаны в жестокий любовный треугольник на удаленном острове в Греции.
Лента будет поставлена по рассказу Джо Несбе «The Jealousy Man» («Мужчина ревности»). Именно так — «Мужчиной ревности» — зовут главного героя истории — детектива, который прибудет на остров для расследования.
Сценарий «Killer Heat» напишет Роберто Бентивенья, работавший над «Домом Gucci», при содействии Мэта Чармана («Шпионский мост», «Французская сюита»). Продюсером фильма станет Брэд Вестон.
Также разработкой картины займутся Несбе, Нислас Саломонссон, Гордон-Левитт, Том Карновски, Коллин Крейтон и Оскар Монтемейор. Съемки начнутся на Крите в мае.