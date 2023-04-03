Реклама
Новости

Фильм «Айта» собрал за выходные почти 10 млн рублей, это лучший старт в истории якутского кино

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:02

Фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева за четыре дня собрал в прокате 9 млн рублей, следует из данных на сайте ЕАИС «Фонда кино». Лента вышла в кинотеатрах 30 марта, купить билеты можно по этой ссылке.

В день премьеры «Айта» собрал 1,5 млн рублей, на предпродажах фильм заработал 1,1 млн, а за первый уик-энд — 7,8 млн. Создатели картины отбили бюджет: производство им обошлось в 4 млн рублей.

Издание SakhaDay пишет, что выход «Айты» стал «основным культурным событием республики на прошлой неделе». В якнете (якутский интернет) Бурнашева похвалили за правдивость истории (сюжет основан на реальных событиях) и красивые кадры, но некоторые раскритиковали фильм за отсутствие «якутской изюминки».

«Фильм не якутский. Нет якутской изюминки. Да, якутская деревня. Да, в кадре сахалар. Да, говорят по-якутски. Но нет того, чем отличается якутский синематограф от всего другого кинопроката. Не знаю. Мне так показалось», — привела отзыв пользователя SakhaDay. Перед этим юзер отметил, что в целом якутское кино становится «все качественнее, зрелищнее», и отметил раскрытие некоторых тем.

«Афиша Daily» оценила «Айту» на шесть баллов из десяти: «Боевик у Бурнашева, безусловно, получился, а вот социальная драма — нет».

«Айта» — это фильм о гибели старшеклассницы и поисках убийцы. Местные жители, наслушавшись догадок, полностью уверены в виновности полицейского Афанасия, подвозившего девушку после вечеринки с одноклассниками в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.

«Айта» уже 13-й фильм Бурнашева. Премьера состоялась на российском фестивале авторского кино «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).

Подробности по теме
Режиссер «Айты» Степан Бурнашев разыгрывает роль в своем новом фильме
расскажите друзьям
люди
Степан БурнашевИннокентий Луковцев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»