Фильм «Айта» собрал за выходные почти 10 млн рублей, это лучший старт в истории якутского кино

Фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева за четыре дня собрал в прокате 9 млн рублей, следует из данных на сайте ЕАИС «Фонда кино». Лента вышла в кинотеатрах 30 марта, купить билеты можно по этой ссылке.
В день премьеры «Айта» собрал 1,5 млн рублей, на предпродажах фильм заработал 1,1 млн, а за первый уик-энд — 7,8 млн. Создатели картины отбили бюджет: производство им обошлось в 4 млн рублей.
Издание SakhaDay пишет, что выход «Айты» стал «основным культурным событием республики на прошлой неделе». В якнете (якутский интернет) Бурнашева похвалили за правдивость истории (сюжет основан на реальных событиях) и красивые кадры, но некоторые раскритиковали фильм за отсутствие «якутской изюминки».
«Фильм не якутский. Нет якутской изюминки. Да, якутская деревня. Да, в кадре сахалар. Да, говорят по-якутски. Но нет того, чем отличается якутский синематограф от всего другого кинопроката. Не знаю. Мне так показалось», — привела отзыв пользователя SakhaDay. Перед этим юзер отметил, что в целом якутское кино становится «все качественнее, зрелищнее», и отметил раскрытие некоторых тем.
«Афиша Daily» оценила «Айту» на шесть баллов из десяти: «Боевик у Бурнашева, безусловно, получился, а вот социальная драма — нет».
«Айта» — это фильм о гибели старшеклассницы и поисках убийцы. Местные жители, наслушавшись догадок, полностью уверены в виновности полицейского Афанасия, подвозившего девушку после вечеринки с одноклассниками в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.
«Айта» уже 13-й фильм Бурнашева. Премьера состоялась на российском фестивале авторского кино «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).