Фильм «Айта» собрал за выходные почти 10 млн рублей, это лучший старт в истории якутского кино

«Фильм не якутский. Нет якутской изюминки. Да, якутская деревня. Да, в кадре сахалар. Да, говорят по-якутски. Но нет того, чем отличается якутский синематограф от всего другого кинопроката. Не знаю. Мне так показалось», — привела отзыв пользователя SakhaDay. Перед этим юзер отметил, что в целом якутское кино становится «все качественнее, зрелищнее», и отметил раскрытие некоторых тем.