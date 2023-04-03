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Мариинка потеряла 12 млрд рублей за три года из‑за непроданных билетов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:42

Мариинский театр за три года потерял около 12 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на художественного руководителя и гендиректора театра Валерия Гергиева.

По его словам, главной причиной потери денег стало отсутствие продаж билетов, в том числе и из‑за пандемии. «Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. <…> это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры», — сказал Гергиев.

Гендиректор Мариинки утверждает, что сейчас театры выходят «из этой полосы трудностей», поэтому им нужно ставить перед собой самые серьезные и почти трудноразрешимые задачи. «Что мы и собираемся делать», — добавил он.

Сейчас в Мариинском театре показывают «Лебединое озеро» Константина Сергеева, «Дочь фараона» Мариуса Петипа и «Евгения Онегина» Алексея Степанюка. Узнать подробнее о постановках в театре можно на «Афише».

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