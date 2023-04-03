Мариинка потеряла 12 млрд рублей за три года из‑за непроданных билетов

По его словам, главной причиной потери денег стало отсутствие продаж билетов, в том числе и из‑за пандемии. «Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. <…> это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры», — сказал Гергиев.