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The New York Times потеряла синюю галочку в твиттере. Издание отказалось платить за подписку

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:50

The New York Times лишилась верификационной галочки в твиттере, отказавшись платить за нее. С 1 апреля соцсеть под управлением Илона Маска начала забирать галочки у тех, кто не заплатил восемь долларов за подписку, передает Bloomberg.

На аккаунт NYT подписаны около 55 млн пользователей. При этом у связанных аккаунтов газеты — NYT Books и Food — галочки остались. Газета стала одним из первых крупных новостных изданий, отказавшихся платить за верификацию.

Маск, продвигающий подписку, обрушился с критикой на газету. Он обвинил NYT в лицемерии, потому что она сама ввела платную подписку на сайте. В ответ на запрос о комментарии пресс-служба Twitter отправила СМИ эмодзи какашки.

Многие пользователи с синей галочкой, которую обычно дают крупным СМИ, знаменитостям и политикам, выступили против введения платы. CNN, Los Angeles Times и Bloomberg тоже не собираются платить за верификацию.

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