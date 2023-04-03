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«Они вместе 24/7»: познакомьтесь с Синнамон и Феликсом — коза и собака стали лучшими друзьями

Анна Красюк
Сегодня в 18:45

В середине марта в Центр животных в Северной Каролине доставили козу по прозвищу Синнамон и американского бульдога Феликса — прошлый владелец больше не мог о них заботиться. Сотрудники быстро заметили, что те неразлучны: они спят, едят и играют вместе. «Козы, как и собаки, социальные животные, поэтому если они общаются вместе, они вполне могут подружиться», — объяснила доктор Дженнифер Федерико, директорка Центра.

Сотрудники приюта подтверждают, что Синнамон и Феликсу тяжело друг без друга: когда их поместили в раздельные вольеры, коза начала блеять и искать товарища. «Она была в таком стрессе, что выглядела безумной: мы поняли, что эту пару нужно держать вместе», — рассказывает одна из работниц, которая признается, что впервые видит дружбу между козой и собакой.

Центр животных начал подыскивать новых хозяев своим подопечным, понимая, что их нельзя разлучать. «У нас очень уникальная ситуация, и нам нужна ваша помощь, чтобы найти того, который сможет забрать эту парочку. Они лучшие друзья и по-настоящему связаны друг с другом: они даже спят рядом и в целом находятся вместе 24/7, не считая приемов пищи», — такое сообщение появилось в соцсетях организации.

И идеальные хозяева вскоре нашлись! Семья фермеров забирает к себе и Синнамон, и Феликса. У них есть стадо коз (а значит, у Синнамон могут появиться новые друзья), и раньше они уже воспитывали собак. «Синнамон любит поесть, но больше всего она любит обниматься с Феликсом, — говорит сотрудница центра, провожая необычную парочку. — Мы надеемся, что у них впереди много счастливых лет вместе».

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