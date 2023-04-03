И идеальные хозяева вскоре нашлись! Семья фермеров забирает к себе и Синнамон, и Феликса. У них есть стадо коз (а значит, у Синнамон могут появиться новые друзья), и раньше они уже воспитывали собак. «Синнамон любит поесть, но больше всего она любит обниматься с Феликсом, — говорит сотрудница центра, провожая необычную парочку. — Мы надеемся, что у них впереди много счастливых лет вместе».