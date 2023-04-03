В России появился фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»

Фонд также будет поддерживать участвующих в боевых действиях с 2014 года. Помимо этого, в документе говорится, что «Защитники Отечества» окажут помощь членам семей граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач.