В России появился фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»

Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», деятельность которого будет направлена на поддержку участников спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Фонд также будет поддерживать участвующих в боевых действиях с 2014 года. Помимо этого, в документе говорится, что «Защитники Отечества» окажут помощь членам семей граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач.
Председателем организации назначили главу совета директоров «Колмар Груп», специализирующейся на угледобыче, Анну Цивилеву. Она с 2019 года также входит в совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Председателем попечительского совета был выбран министр труда и социальной защиты Антон Котяков.