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Сеть «Космик» находится на грани банкротства из‑за неоплаченной задолженности

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:48

В Москве налоговики потребовали банкротства сети центров отдыха «Космик» из‑за неуплаченной задолженности. Об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, всему виной — последствия коронавирусных ограничений, а также устаревшая концепция сети, ориентированная на боулинг, и отсутствие инвестиций в ее перезапуск.

О том, что «Космик» столкнулся с финансовыми трудностями, «Коммерсанту» рассказали два источника из сферы торговой недвижимости и рынка ретейла.

Их слова подтверждаются данными сайта сети, из которых следует, что «Космик» закрыл центры развлечений в «Бренд Сити», «Меге Белая Дача» в Москве, в «Коллаже» в Костроме, а также в торговых центрах «Аура» в Ярославле и Сургуте. Из 17 центров сейчас не работает около 41% компании.

Данные «СПАРК-Интерфакс» показывают, что если в 2017–2018 годах выручка сети достигала 1,1–1,2 млрд рублей, то уже по итогам 2019 года этот показатель упал почти на 17%, до 993 млн, в 2020 году — до 381 млн, в 2021 году — до 275 млн.

В 2020 году показатель рентабельности у компании сократился на 23,3% год к году, в 2021 году — на 34,3%. В этом анализе подчеркивается, что «можно сделать вывод о негативном финансовом состоянии ЗАО „Космик“».

Сеть центров развлечений «Космик» была основана в 1998 году. Она появилась одной из первых в этом сегменте.

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