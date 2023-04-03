Сеть «Космик» находится на грани банкротства из‑за неоплаченной задолженности

Их слова подтверждаются данными сайта сети, из которых следует, что «Космик» закрыл центры развлечений в «Бренд Сити», «Меге Белая Дача» в Москве, в «Коллаже» в Костроме, а также в торговых центрах «Аура» в Ярославле и Сургуте. Из 17 центров сейчас не работает около 41% компании.