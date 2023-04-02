«Интерфакс»: в Петербурге разыскивается неизвестная девушка по подозрению в убийстве Татарского

«Внутри гипса могло находиться радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами мощностью от 100 до 200 г в тротиловом эквиваленте. СВУ, судя по всему, было активировано после того как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе», — сказали «Интерфаксу».