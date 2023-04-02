«Интерфакс»: в Петербурге разыскивается неизвестная девушка по подозрению в убийстве Татарского

В убийстве блогера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) подозревается неизвестная молодая девушка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Предполагается, что она передала погибшему статуэтку, в которой было взрывное устройство.
«Среди основных версий рассматривается преднамеренное убийство, совершенное общественно опасным способом», — заявили в экстренных службах. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство могло находиться внутри статуэтки.
«Внутри гипса могло находиться радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами мощностью от 100 до 200 г в тротиловом эквиваленте. СВУ, судя по всему, было активировано после того как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе», — сказали «Интерфаксу».
Телеграм-канал «112» пишет, что вручившая статуэтку девушка находится в одной из больниц Петербурга. Ее личность не удалось установить из‑за отсутствия документов. Она находится в шоковой палате. Причастна ли пострадавшая ко взрыву, неизвестно.
Фомин погиб из‑за взрыва во время мероприятия, организованного сообществом «Кибер Фронт Z». Также пострадали 25 человек, 19 из них потребовалась госпитализация.