Петербурженка заказала в интернете мясорубку, а получила вместе с ней пистолет Макарова

На место были вызваны полицейские, которые взяли у петербурженки отпечатки пальцев и забрали пистолет, который лежал в перчатке под мясорубкой. Экспертиза показала, что он переделан из списанного охолощенного пистолета и пригоден к стрельбе, как и четыре из семи патронов.