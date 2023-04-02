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Петербурженка заказала в интернете мясорубку, а получила вместе с ней пистолет Макарова

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03

Жительница Приморского района Петербурга, заказавшая на популярном сайте объявлений мясорубку, нашла в посылке не только нужный ей товар. Об этом пишет «Фонтанка».

Накануне днем женщина пришла получать заказ в пункт выдачи на Богатырском проспекте. Однако в коробке вместе с мясорубкой она обнаружила пистолет Макарова и семь патронов к нему.

На место были вызваны полицейские, которые взяли у петербурженки отпечатки пальцев и забрали пистолет, который лежал в перчатке под мясорубкой. Экспертиза показала, что он переделан из списанного охолощенного пистолета и пригоден к стрельбе, как и четыре из семи патронов.

Сотрудники правоохранительных органов ищут продавца, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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