Бразильским ученым удалось заснять один из самых удачных ударов молнии по громоотводу

Эти разряды выпускают не только громоотводы, но и различные углы зданий и предметы. «Любой человек, стоящий на открытом пространстве, может аналогичным образом запустить восходящий заряд из своей головы или плеч и получить ранение от молнии, даже если она не попала в него напрямую», — сказал Марсело М. Ф. Саба, старший научный сотрудник Национального института исследований в Бразилии.