Бразильским ученым удалось заснять один из самых удачных ударов молнии по громоотводу

Бразильские исследователи засняли на высокоскоростную видеокамеру с очень высоким разрешением удар молнии по громоотводу в городе Сан-Жозе-дус-Кампус. Исследование вышло в журнале Geophysical Research Letters.
На самом деле, громоотвод не ждет удара молнии: менее чем за одну миллисекунду до того, как молния коснется его, стержень посылает положительный разряд навстречу отрицательному у молнии. Ученые с помощью камеры, делающей 40 000 изображений в секунду, зафиксировали момент встречи зарядов.
Эти разряды выпускают не только громоотводы, но и различные углы зданий и предметы. «Любой человек, стоящий на открытом пространстве, может аналогичным образом запустить восходящий заряд из своей головы или плеч и получить ранение от молнии, даже если она не попала в него напрямую», — сказал Марсело М. Ф. Саба, старший научный сотрудник Национального института исследований в Бразилии.
Громоотвод — это медный или алюминиевый стержень, установленный на самой высоком месте здания. К нему присоединены провода, тянущиеся до земли. Когда молния ударяет в здание, она в основном проходит через стержень, а затем через провода в землю, защищая постройку от чрезвычайно высокого тока и напряжения.