Экоактивисты в Риме вылили в фонтан на площади черную краску

«Абсурдно, что этот жест должен шокировать вас, в то время как мы мы переживаем чрезвычайную засуху, которая создает кризис в сельском хозяйстве, производстве энергии, угрожает нашему существовани. <…> Те, кто у власти, сеют гораздо больший хаос [чем Ultima Generazione] на наших глазах. Как мы можем смириться с тем, что продолжаем давать деньги тем, кто несет ответственность за загрязнение окружающей среды и разрушает погоду», — заявили экоактивисты.