Экоактивисты в Риме вылили в фонтан на площади черную краску

Экоактивисты из движения Ultima Generazione («Последнее поколение») налили краску черного цвета в воду в римском фонтане на площади Испании. Об этом они сообщили в своем твиттере.
«Абсурдно, что этот жест должен шокировать вас, в то время как мы мы переживаем чрезвычайную засуху, которая создает кризис в сельском хозяйстве, производстве энергии, угрожает нашему существовани. <…> Те, кто у власти, сеют гораздо больший хаос [чем Ultima Generazione] на наших глазах. Как мы можем смириться с тем, что продолжаем давать деньги тем, кто несет ответственность за загрязнение окружающей среды и разрушает погоду», — заявили экоактивисты.
Экоактивисты уточнили, что разлили в фонтане краску на основе древесного угля. Ultima Generazione выступает против использования ископаемого топлива.
В январе экоактивисты из движения Last Renovation («Последнее поколение») облили оранжевой краской ворота резиденции премьера-министра Франции в Париже. Они хотели обратить внимание на бездействие властей в вопросах сохранения климата.