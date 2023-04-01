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В КНДР начали борьбу с разводами, россияне интересуются индийским кино и другие новости

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:35
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Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из‑за допуска россиян
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Главу СЖР в Карелии Георгия Чентемирова исключат из организации после внесения в реестр иноагентов
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