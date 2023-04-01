Павел Дуров ради шутки «офранцузил» свое имя в паспорте Франции

«Ровно год назад мой помощник в шутку предложил мне, раз уж я стал гражданином Франции, добавить к фамилии пробел и стать „Ду Ров“. Громко смеясь, мы заполнили форму, чтобы „офранцузить“ мое имя, которое после нескольких штрихов стало „Поль дю Ров“», — рассказал Дуров.