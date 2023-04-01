Реклама
Новости

Павел Дуров ради шутки «офранцузил» свое имя в паспорте Франции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:12

1 апреля основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что во французском паспорте его зовут Поль дю Ров. Он сделал это ради шутки, а потом забыл.

«Ровно год назад мой помощник в шутку предложил мне, раз уж я стал гражданином Франции, добавить к фамилии пробел и стать „Ду Ров“. Громко смеясь, мы заполнили форму, чтобы „офранцузить“ мое имя, которое после нескольких штрихов стало „Поль дю Ров“», — рассказал Дуров.

Дуров и его помощник забыли об этом, а заявку с именем одобрили.

«Думая о том дне, я благодарен за то, что творчество моего помощника не распространилось на мой эмиратский паспорт. В противном случае вы бы читали этот пост в „Канале Аль-Дура“», — добавил он.

В 2022 году Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Forbes, предприниматель является гражданином четырех стран — РФ, карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

Штаб-квартира Telegram с 2017 года находится в Дубае. Она располагается в свободной экономической зоне Dubai Media City.

расскажите друзьям
люди
Павел Дуров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»