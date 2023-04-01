Актер Донни Йен отреагировал на петицию с требованием вычеркнуть его из ведущих «Оскара»

Гонконгский актер Донни Йен отреагировал на петицию с требованием исключить его из числа ведущих 95-й церемонии «Оскара». 114 тыс. пользователей остались недовольны его позицией по протестам в Гонконге 2019 года.
В февральском интервью GQ Йен выразил несогласие с протестами 2019 года против усиления власти КНР в Гонконге. «Это был не протест, это был бунт. Я не собираюсь говорить людям, что им нужно изменить свое отношение к этому. У меня есть собственный опыт… типа я там был, у меня много друзей, которые там были. Я не хочу заниматься политикой. Многие люди могут быть недовольны тем, что я говорю, но я говорю по своему собственному опыту», — сказал актер.
В новом интервью с Variety Йен заявил, что «онлайн-культура киберзапугивания и отмены должна прекратиться». «Мне разрешено любить свою собственную культуру. Любить свою страну. Почему я не могу быть патриотом?» — спросил актер. Он родился на юге Китая и переехал в Гонконг, когда ему было два года.
«Вы не можете владеть чьими-то мыслями. И вы хотите сделать их неоглашаемыми? Это полное лицемерие», — уверен Йен.
Петицию создал гонконгский активист Тон Вайхун. Он считает, что появление Йена на церемонии «продемонстрирует неуважение к народу Гонконга» и «нанесет ущерб имиджу и репутации киноиндустрии». Неоднократные заявления актера автор петиции назвал «нарушением духа свободы слова» и «отказом в праве народа Гонконга бороться за свою свободу».
Йен известен по серии фильмов «Ип Ман», рассказывающей о боевых искусствах по событиям из жизни одноименного мастера вин-чуна. Имя актера стало известно на весь мир после появления в спин-оффе «Звездных войн» «Изгой-один», «Три икса: Мировое господство» и ремейке «Мулан» 2020 года.