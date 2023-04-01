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«Мальчишник в Вегасе» и «1+1»: канал «Комедия» составил топ комедийных лент XXI века

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:24

Киноканал «Комедия» составил «Абсолютный топ» лучших комедий XXI века. Об этом сообщает ТАСС.

В топ-10 самых популярных лент, вышедших в прокат с 2000 года, попали пародии на популярные блокбастеры, трагикомедии и мокьюментари.

Первое место занимает фильм «Мальчишник в Вегасе» режиссера Тодда Филлипса о поездке компании друзей накануне свадьбы. На втором месте оказалась детективная комедия Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». Третье место занял «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта.

В топ-10 также вошли «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано, «Холоп» Клима Шипенко, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарлза, «Победители шоу» Кристофера Геста, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.

При составлении рейтинга авторы учитывали подборки, составленные ведущими мировыми и отечественными изданиями, экспертные и зрительские рейтинги и кассовые сборы. В основу топа легли данные ресурсов «Лайфхакер», Timeout, Rolling Stone, IMDb, «Кинопоиск», Indiewire, Rottentomatoes, Kinomail, «Киноафиша», film.ru, Boxofficemojo и «Бюллетень кинопрокатчика».

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