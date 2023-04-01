В Северной Корее началась кампания по борьбе с разводами

Северная Корея запустила кампанию, направленную на замужних женщин, в попытках остановить разводы. Об этом сообщает Radio Free Asia.
Одна из жительниц провинции Хамгён-Пукто рассказала, что «профилактика разводов должна вестись путем усиления идеологического просвещения для тех, кто подает на развод». По ее словам, разводы «напрямую связаны с проблемой зарабатывания на жизнь».
Данные о количестве разводов в Северной Корее не раскрываются. Но один из собеседников Radio Free Asia также уточнил, что одной из причин этого является огромный стресс, вызванный экономическими трудностями из‑за пандемии.
В большинстве северокорейских семей кормильцами являются женщины. Мужчины проводят свои дни, работая на назначенных правительством должностях, где платят мизерные зарплаты. Поэтому женщинам приходится заниматься бизнесом, чтобы поддержать семью. Например, продавать продукты или ремесленные изделия в ларьке на рынке.
По приказу Центрального комитета Социалистический союз женщин Кореи провел лекции для домохозяек, чтобы отговорить их от развода. В них утверждалось, что развод «противоречит политике партии, которая говорит, что он должен быть каким‑то образом устранен».
Ранее стало известно, что в Северной Корее около 800 тыс. человек за сутки добровольно вступили или повторно зачислились в армию «для борьбы с США».