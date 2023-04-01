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Tyler, the Creator идет на свидание в клипе с A$AP Rocky «Wharf Talk»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:21

Американский рэпер Tyler, The Creator выпустил клип на сингл «Wharf Talk» с A$AP Rocky на фите.

В ролике музыкант сидит на пикнике-свидании в одиночестве, пьет большую кружку молока, а затем запускает воздушного змея. После этого он отправляется в фантастическое приключение, во время которого к нему присоединяется A$AP Rocky.

«Wharf Talk» вошел в последний альбом «Call Me If You Get Lost: The Estate Sale», на котором представлены треки, не попавшие в «Call Me If You Get Lost» — пластинку, за которую Tyler, The Creator получил премию «Грэмми».

Ранее Тайлер опубликовал клип «Sorry Not Sorry». В нем рэпер воссоздает образы из своих прошлых клипов, а также с обложек старых альбомов.

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