Tyler, the Creator идет на свидание в клипе с A$AP Rocky «Wharf Talk»

Американский рэпер Tyler, The Creator выпустил клип на сингл «Wharf Talk» с A$AP Rocky на фите.
В ролике музыкант сидит на пикнике-свидании в одиночестве, пьет большую кружку молока, а затем запускает воздушного змея. После этого он отправляется в фантастическое приключение, во время которого к нему присоединяется A$AP Rocky.
«Wharf Talk» вошел в последний альбом «Call Me If You Get Lost: The Estate Sale», на котором представлены треки, не попавшие в «Call Me If You Get Lost» — пластинку, за которую Tyler, The Creator получил премию «Грэмми».
Ранее Тайлер опубликовал клип «Sorry Not Sorry». В нем рэпер воссоздает образы из своих прошлых клипов, а также с обложек старых альбомов.