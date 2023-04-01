Cоавтор «Аватара 2» напишет сценарий перезапуска «Фантастической четверки»

Шоураннер «Основания» и соавтор второго «Аватара» Джош Фридман напишет сценарий к перезапуску «Фантастической четверки» от Marvel Studios. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Кресло режиссера займет постановщик сериала «ВандаВижн» Мэтт Шекман. Кто исполнит в ленте главные роли, неизвестно. В съемках может принять участие Джон Красински — он исполнил роль Мистера Фантастика в «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Релиз «Фантастической четверки» состоится 114 февраля 2025 года. Картина должна будет положить начало шестой фазе вселенной.
Картина будет основана на комиксе Стэна Ли и Джека Кирби, вышедшем в 1961 году. Графический роман рассказал о команде супергероев, состоящей из Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа.
О планах снять экранизацию комикса стало известно в конце 2020 года. Тогда режиссером картины планировал стать Джон Уоттс, но он заявил, что не будет принимать участия в проекте, в апреле 2022 года.